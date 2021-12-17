تحالف القوى السياسية السودانية: لا سبيل لإنهاء أزمة “الشرق” إلا بالتشاور والتسوية المرضية للقضايا

أكد تحالف القوى السياسية السودانية أنه ليس هناك من سبيل لإنهاء أزمة مسار الشرق سوى تنظيم مؤتمر جامع يرتبط بمواعين إستشارية بمنهج علمي يصوغ مستقبل الاقليم برؤيا جديدة إستشرافية يتفق عليها أطياف الشرق كافة للتشاور حول آليات الخروج من الأزمة بإعادة النظر في معالجة إختلالات مسار الشرق للتوصل إلى تسوية مرضية لكافة قضايا الشرق بإيجاد حلول سياسية شاملة قائمة على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لكافة مكونات شرق السودان.

وأعرب التحالف عن دعمه الواضح لمبادئ الشمول والمشاركة بما في ذلك مشاركة الموقعين علي مسار الشرق في إتفاقية سلام جوبا.

وفي بيان حصلت “الوئام” على نسخة قال: يؤكد التحالف أنه داعم وبقوة لهذا الإتفاق (تعليق المسار) بما يعود بالنفع على كافة مكونات الشرق مناشدًا كافة القوي السياسية بدعم وتأييد تلك الخطوة على كافة الأصعدة وبشتى السبل وبما يساعد على وضع حلول توافقية مرضية يقبل بها كافة كيانات الشرق.

وقال في البيان: يعرب تحالف القوي السياسية السودانية عن ترحيبه بتعليق مسار شرق السودان باتفاقية سلام جوبا آملًا أن تكون تلك الخطوة بداية للالتئام والإتحاد بين مكونات شرق السودان وأن يتم ترجمة هذه الخطوة الإيجابية لسياسات عملية على الأرض تهدف إلى معالجة وتقويم إختلال مسار الشرق.

ويشيد التحالف بالحكمة والمسؤولية التي تحلّت بها أطياف شرق السودان في التوصّل إلى توافق حول تعليق مسار شرق السودان بما يخدم رضي وتطلّعات كافة أطياف الشرق ومكوناته.

كما يؤكد مباركته تلك الخطوة الشجاعة التي أقدم عليها نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتشاور مع اصحاب المصلحة ومطالبًا بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية وتنحية أي خلافات ضيقة على أمل أن يكون هذا تعليق المسار سبيلًا لتوافق شامل لكافة مكونات شرق السودان يجمع ولا يفرق ودافعًا نحو انطلاقة جديدة باستعادة وتقويم مسار الشرق والخروج برؤية جامعة يتراضي عليها شعب شرق السودان.

فليس هناك من سبيل لإنهاء أزمة مسار الشرق سوى تنظيم مؤتمر جامع يرتبط بمواعين إستشارية بمنهج علمي يصوغ مستقبل الاقليم برؤيا جديدة إستشرافية يتفق عليها أطياف الشرق كافة للتشاور حول آليات الخروج من الأزمة بإعادة النظر في معالجة إختلالات مسار الشرق للتوصل إلى تسوية مرضية لكافة قضايا الشرق بإيجاد حلول سياسية شاملة قائمة على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لكافة مكونات شرق السودان ويعرب التحالف عن دعمه الواضح لمبادئ الشمول والمشاركة بما في ذلك مشاركة الموقعين علي مسار الشرق في إتفاقية سلام جوبا.

ويؤكد التحالف أنه داعم وبقوة لهذا الإتفاق (تعليق المسار) بما يعود بالنفع على كافة مكونات الشرق مناشدًا كافة القوي السياسية بدعم وتأييد تلك الخطوة على كافة الأصعدة وبشتى السبل وبما يساعد على وضع حلول توافقية مرضية يقبل بها كافة كيانات الشرق.

وتقدم التحالف بخالص الشكر والتقدير لكل من سعادة الفريق توت قلواك رئيس لجنة الوساطة لاتفاق جوبا لسلام السودان لجهوده الكبيرة لتحقيق السلام في السودان بشكل عام والتوافق في شرق السودان والموقعون على مسار الشرق باتفاق جوبا قبولهم بقرار التعليق الصادر من مجلس السيادة واستعدادهم الإنخراط في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات حول تسوية تنهي أزمة مسار شرق السودان.