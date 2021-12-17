لندن تتعهد بحماية أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينكسي أن بلاده ستستخدم “كل إمكاناتها الدبلوماسية والاقتصادية” للحؤول دون أي اعتداء روسي على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت أنه خلال اتصال هاتفي بعد الظهر، كرر جونسون الدعم البريطاني لأوكرانيا.