مدرب نيوكاسل: نزاهة “البريميرليغ” في خطر

أبدى المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، مخاوفه من تأثير كثرة تأجيلات مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على نزاهة المنافسات، مشيراً إلى أن الأمر بات خطيراً.

قال هاو اليوم الجمعة: “لا أعتقد أننا نرغب في لعب نصف المباريات، وتأجيل النصف الآخر”.

وأضاف: “بالتأكيد الدوري سيتفقد شيئاً ما حينما يصبح غير منظم من حيث عدد المباريات التي تم حوضها، حينما تبدأ بخسارة اللاعبين بسبب كورونا، فإن الأمر يصبح مقلقاً بخصوص عدم عدالة المسابقة، ولا أظن أن أحداً يرغب في ذلك”.

وتابع: “لا بد من اتخاذ قرار لضمان نزاهة المسابقة، أعتقد أن الأمر بات خطيراً”.

وأوضح: “الناس يرغبون في مشاهدة مسابقة دوري عادلة، ليس مباريات تقام من وقت لآخر ولاعبون غائبون”.

واختتم: “أرغب بشدة في مواصلة جدول المباريات، لكن حماية سلامة اللاعبين والجماهير يجب أن تأتي في المقدمة”.