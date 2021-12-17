أمير الشرقية يوجه بتوفير العناية لمصابي تساقط الواجهة الأمامية لأحد المطاعم

وجه صاحب السمو ‫الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية

بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخبر، والذي وقع مساء اليوم ونتج عنه إصابة 5 حالات منهم ثلاثة نساء ورجل وطفل جميعهم مواطنين بإصابات متفرقة.

كما وجهة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.