الحماس يدفع سائح روماني للمشاركة في مسابقة طرح القعود محققاً النجاح وحاصداً التصفيق

دفع الحماس الذي شاهده سائح روماني خلال مسابقة طرح القعود التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة والمخصصة للزوار والجماهير للمشاركة في المسابقة محققاَ الفوز بها وحاصداً الإشادة والتصفيق من قبل الجمهور .

وقال السائح الروماني درايقا رزڤين: هذه المرة الأولى التي أزور فيها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ولفت انتباهي هذه المسابقة الجميلة والأجواء الحماسية التي رافقتها من الجمهور اللذين أخذوا يشجعون المتسابقين ما دفعني إلى اتخاذ القرار بتجربة هذه المنافسة وخوص السباق.



وأضاف: كانت التجربة جميلة جداً واعتمدت فيها على تكنيك معين مكنني من طرح القعود لاتفاجأ بالتصفيق الحار والتشجيع من قبل الحاضرين ما أدخل البهجة إلى نفسي وجعلني أقرر الحضور كل عام إلى المهرجان .

وتابع : مالحظته من تنظيم رائع وحفاوة في الاستقبال يعكس مدى أهمية هذا المهرجان وما يشكله من تراث ثقافي كبير لدى أبناء الجزيرة العربية وأنني أتقدم بالشكر لجميع القائمين على مثل هذه الأنشطة التي تدخل الفرح والسرور على نفوس الزوار والسياح وتعرف بتاريخ عظيم لدولة عظيمة .