التعاون الإسلامي: نرحب بإقرار النواب الأمريكي قانون مكافحة #الإسلاموفوبيا

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب الأمريكي يوم 14 ديسمبر الجاري لقانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولي، واعتبرته خطوة مهمة لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والتعصب والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد.

وحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أشادت الأمانة العامة بقرار إنشاء مكتب في وزارة الخارجية الأمريكية وتعيين مبعوث خاص لمراقبة ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم، كما أعربت عن تطلعها إلى التعاون مع هذا المبعوث.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، من أجل توحيد الجهود لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي والوئام بين جميع الأديان.