مصر تعلن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن نتائج اختبار التسلسل الجيني أظهرت وجود 3 حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وقالت: “طبقاً لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ”.