تفاصيل: إستمرار التقديم على الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية للجبيل #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في مدينة الجبيل.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مدرب (هندسة الكترونيات وإتصالات): حاصل على درجة البكالوریوس أو أعلى في مجال التخصص /هندسة الكترونيات وإتصالات وخبرة سنتین على الأقل في مجال التخصص.

يتمتع بالقيادة والعمل الجماعي مع مهارة إدارة الصراع ویفضل الحاصلين على شھادة إحترافية في مجال التخصص.

مدرب (هندسة حاسب آلي شبكات): حاصل على درجة البكالوریوس أو أعلى في مجال التخصص وخبرة سنتین على الأقل في مجال التخصص ويتمتع بالقيادة والعمل الجماعي مع مهارة إدارة الصراع ویفضل الحاصلين على شھادة إحترافية في مجال التخصص.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results