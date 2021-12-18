عاجل.. #السعودية تدعو #إيران للكف عن المماطلة في المفاوضات النووية

قال السفير السعودي لدى فيينا عبد الله بن خالد بن سلطان، إن بلاده تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.

ودعا السفير السعودي لدى فيينا إيران إلى “الكف عن المماطلة، وأن تعي بأن الوقت ليس في مصلحتها وضرورة وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي وتهديد منظومة “عدم الانتشار”، والاستجابة لمطالبات المجتمع الدولي”، مؤكداً أن ذلك “سيعود عليها بالاستقرار والازدهار وبالتالي على المنطقة والعالم أجمع”.

وأضاف في عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الأطراف المعنية أكدت حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني لإيجاد الحلول الشاملة.

وتابع السفير السعودي: إننا إذ نساند الجهود التي يبذلها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونقف معها، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة القيام بدوره ودعم هذه الجهود لتمكين الوكالة من الرصد والتحقق من أنشطة إيران النووية، بما يوفر التأكيدات السلمية اللازمة حول برنامجها النووي.