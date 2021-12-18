فاوتشي: انتشار #أوميكرون في #نيويورك مسألة حتمية

أشار الدكتور أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون في مدينة نيويورك بوصفها علامة “حتمية” على أمور ستحدث في مختلف أنحاء البلاد، خاصة بالنسبة لغير الملقحين أو أولئك الذين لم يتلقوا جرعة معززة.

وقال فاوتشي خبير الأمراض المعدية إنه “في ظل الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد19 في مدينة نيويورك، فإن السلالة المتحورة أوميكرون بلا شك ستنتشر سريعاً في أنحاء الولايات المتحدة”.

وصرح فاوتشي في مؤتمر صحفي، امس الجمعة، لفريق العمل الخاص بكورونا التابع للبيت الأبيض “نعم، أوميكرون لديه قدرة أكبر على الانتشار.. نحن نرى ما يحدث في مدينة نيويورك، حيث نسجل عدداً مؤلفاً من أكثر من رقمين، ليصبح المتحور الأكثر انتشار”.

وأضاف فاوتشي “الأمر مازال غير واضح” ما إذا كان أوميكرون يسبب مرضاً أقل خطورة من السلالات المتحورة السابقة، كما تشير بعض التقارير السريرية الأولية من جنوب أفريقيا. وأشار إلى أنه يبدو أن أوميكرون لا يسبب مرضاً خطيراً حتى الآن.