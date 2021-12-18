أندية الدوري الإنجليزي تبحث أزمة #كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية إن “أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الإثنين المقبل اجتماعاً لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا” بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.

وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات.

وقال مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد، إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعاً خاصاً بهم الأسبوع المقبل بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد من التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب كورونا.

وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي في وقت لاحق من اليوم السبت “هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع”.

“كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن”.

وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعباً لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.