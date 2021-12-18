وصول طائرتين إغاثيتين ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم الشعب الأفغاني

وصلت اليوم الطائرتان الإغاثيتان الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 1،674 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية.

وبذلك يصبح إجمالي المساعدات المقدمة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي للشعب الأفغاني 197 طناً و 238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تم تسييرها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال 6 طائرات إغاثية، تشتمل على 5،022 سلة غذائية و 576 حقيبة إيوائية، إضافة إلى القافلة البرية التي قام المركز بتأمينها من الأراضي الباكستانية تحملها 200 شاحنة إغاثية تزن 1،920 طناً، سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة للشعب الأفغاني الشقيق، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.