بـ4 شروط.. #الجوازات تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

أكدت المديرية العامة لـ الجوازات أنه بإمكان المواطنين والمقيمين كافة الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر خلال فترة التجربة 90 يوماً لمن لم يصدر له هوية مقيم من العمالة المنزلية.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن هناك عدة شروط لاستخدام هذه الخدمة منها أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وأن لا يكون العامل (المكفول) مسجلاً كمتوفى أو متغيباً عن العمل أو خارج المملكة.

وكذلك خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

أشارت الجوازات إلى أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة أبشر، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية -خدمات المكفولين-، ثم الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

وحثت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة أبشر ليتمكنوا من الاطلاع وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.