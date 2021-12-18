تأجيل مباراة عاشرة في #الدوري_الإنجليزي بسبب #كورونا

واصل فيروس كورونا ضرباته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تسبب في تأجيل مباراة جديدة كان من المقرر أن تقام السبت.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بيانا (السبت) أعلنت فيه تأجيل مباراة أستون فيلا مع ضيفه بيرنلي، والتي كانت مقررة في اليوم ذاته، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وباتت مباراة أستون فيلا وبيرنلي هي العاشرة التي يتم تأجيلها خلال الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي بسبب انتشار العدوى يفيروس كورونا بين منسوبي المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيانها أنه “بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا والحصول على نصيحة طبية منفصلة، وافق مجلس الإدارة على الطلب الذي جاء نتيجة عدم وجود ما يكفي من اللاعبين في الفريق لخوض المباراة”.

وأضافت: “اتخذ القرار بناء على عدد حالات العدوى وحالات الإصابة وحالات المرض”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستعقد اجتماعا (الإثنين المقبل) لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل عدة مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.

وبسبب العدوى، غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي، بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف توتنهام، ولهذا السبب فإن الفريق اللندني لم يلعب أي مباراة منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تأجيل 3 مباريات له في جميع المنافسات.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقوم بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق لخوض أي مباراة بعد أن تبحث كل طلب على حدة.