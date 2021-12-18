مجلس_الصحة_الخليجي يوضح حقيقة وخطر “مشد الخصر” للتنحيف

أوضح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي في تويتر بفيديو حول حقيقة استخدام (مشد الخصر) بقصد التنحيف او البحث عن جسم رشيق، وقال أن استخدامها غير فعال للباحث عن التنحيف بل أن استخدامها يسبب خطر على الشخص، وأن فعاليته لا تقتصر عن عصر الجسم من السوائل والضغط على المعدة بقصد احساسك بالشبع وهو احساس كاذب و مؤقت، وإضافة إلى أن مشد الخصر يضعف عضلات الظهر مع الوقت.

وأكد المجلس أن من يبحث عن فقدان الوزن يجب عليه اتباع نظام غذائي صحي و ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على عدم الانصياع خلف اي اعلان لسلعة تفقدك الوزن بسهولة وبوقت قياسي، وأن هذه فقط مضيعة للوقت والمال والصحة ايضاً.