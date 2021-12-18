بريطانيا تسجل 10,000 إصابة بمتحور #أوميكرون خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، يوم السبت، عن وصول إصابات متحور أوميكرون الجديد إلى ما يصل لـ 25 ألف إصابة، وذلك عقب تسجيل أكثر من 10 ألف حالة جديدة.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا من ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات لندن.

وقالت مصادر في هيئة مقدمي الخدمات الصحية NHS إنه “تم تحذير القادة الصحيين من أن متحور “أوميكرون” أصبح موجودا في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة، كما تم التحذير من ارتفاع معدلات العدوى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما”، وفقا لصحيفة “اندبندنت” البريطانية.

قالت المصادر إنه يتم التعامل حاليا مع جميع الإصابات المسجلة في لندن على أنها إصابات بمتحور “أوميركرون”، مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية في المستشفيات ترتفع 2% كل يوم.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور كورونا أوميكرون.

وقال جونسون: “للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون” بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.