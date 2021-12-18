” #وقاية” توصي بتجنب السفر لخارج #المملكة لغير الضرورة

أوصت هيئة الصحة العامة “وقاية” الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض “كوفيد – 19” وظهور متحور “أوميكرون”، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.

كما توصي “وقاية” المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص “كوفيد-19” في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

وفي السياق ذاته توصي “وقاية” القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، مؤكدة للجميع بأهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية ولمزيد من المعلومات عن تقييم المخاطر الدولي لمرض “كوفيد – 19″يرجى زيارة الموقع على الرابط: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/risk-update.