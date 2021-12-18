الطاقة الذرية الإيرانية: سنبدأ غدا فحصا أمنيا لكاميرات مراقبة الوكالة الدولية في كرج

أعلنت الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستبدأ غدا فحصا أمنيا لكاميرات مراقبة الوكالة الدولية في كرج.

علقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي بكرج.

ونقلت وكالة “نور نيوز” الإيرانية عن مسؤول مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن “وحدة تخزين البيانات التي ذكرها مدير عام الوكالة قد دمرت في العملية التخريبية، وإنه من واجب الوكالة أن ترد لماذا لا تستخدم كل طاقاتها لمنع وقوع مثل هذه العمليات التخريبية معلومة المصدر”.