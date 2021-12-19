طقس_الأحد: هطول أمطار رعدية بالرياض ومكة والمدينة وحائل والقصيم #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والاجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية تمتد لتشمل الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين يستمر تأثير الرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.