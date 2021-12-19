إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 274.5 مليوناً.. والوفيات إلى 5.4ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 274 مليونا و542 ألفا و269 مصابا، حتى صباح الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و366 ألفا و785 حالة، فيما تعافى 246 مليونا و344 ألفا و781 حالة.

وسجّلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت اللجنة أن 44 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ليصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي 100284 إصابة، مشيرة إلى أنها لم تسجّل أي وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاتين.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1291108 إصابات، منها 9589 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28872 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1252647 حالة.

وسجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و180وفاة.

وأوضحت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ستة ملايين و739536 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 108233 وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفا و98 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى .178 وبحلول اليوم الأحد، تلقى 7ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 9ر81 % التطعيم بالكامل، وحصل 5ر22 % على جرعات معززة.