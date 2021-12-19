الداخلية_المصرية تنهي مغامرة أصحاب “تسريبات رئاسة الجمهورية”

اعتقلت وزارة الداخلية المصرية شبكة “احتيال” فبركت ما بات يعرف بتسريبات الرئاسة والتي دارت بين ما اعتبر مستشارين ومسؤولين كانو يتحدثون عن تقاسم الرشاوى والعمولات مقابل تسهيل مشاريع كبرى في البلاد.

وعرض المعارض المصري عبدالله الشريف، ما وصفها بالتسريبات الهاتفية بين لواء في الجيش المصري يدعى اللواء فاروق القاضي ، يعمل مستشارا في رئاسة الجمهورية، وسيدة اعمال هي ميرفت محمد علي، وادعت انها مستشارة في الرئاسة وهما يتقاسمان حصص مليونية نتيجة تعاونهما في اخذ عطاءات ومشاريع كبرى للدولة، وكان يتحدث الشريف عما وصفه بالفساد الذي ينخر البلاد والذي يبدا من رئاسة الجمهورية نفسها

القبض على مفبرك التسجيلات

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها ان التحقيقات في قضية “التسريب الصوتي” المزعوم، اسفرت عن القبض على شخصا يُدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد” ٤٢ عام”، سمسار، ويقيم بمحافظة الإسكندرية، تواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف لترويج التسجيل الصوتي، ويحتوي على محادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعي أنها ميرفت محمد وتدعي أنها مستشارة برئاسة الجمهورية .

رصد المتهمين

وأضافت وزارة الداخلية “وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تُدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة”.

القبض على نصاب محترف

وقال البيان، “أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يُدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد “61” عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد “٢٢” قضية متنوعة “نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار”) .. والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

وائل عبدالرحمن تواصل مع الشريف

وأشار البيان إلى أن التحريات أسفرت عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي تبين أنه يُدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢” عام – سمسار – يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن.. وجار العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات”.

اتهام الاخوان بالوقوف وراء الفبركات

واتهمت وزارة الداخلية تنظيم الاخوان المسلمين “الإرهابي” بالترويج لتلك التسجيلات والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.