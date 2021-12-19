تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 189.68 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية السبت والأحد.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 216.78 ريال (57.81 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 189.68 ريال (50.58 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية إلى 162.58 ريال (43.36 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 126.45 ريال (33.72 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، هبوطا إلى نحو 6746.25 ريال (1799 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأحد نحو 1517.44 ريال (404.65 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات أول أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع).

ودعم أسعار الذهب، تراجع الدولار، والتركيز على مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.5% إلى 1807.19 دولار للأوقية (الأونصة).

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.6% إلى 1809.70 دولار للأوقية.

وبهذه الأسعار صعد المعدن الأصفر نحو 1.4% هذا الأسبوع.

وزاد الإقبال على الذهب، فيما يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيمهد الطريق لـ3 زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.

وقال المحللون، إن الذهب زاد على الرغم من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، لأن المستثمرين أخذوا في اعتبارهم بالفعل احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل إعلان مجلس الاحتياطي.