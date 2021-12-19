إغلاق منشآت ورصد 49 مخالفة لإجراءات #كورونا في #رفحاء

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة بالفرق الرقابية لبلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوعين الماضيين، 3 منشآت تجارية، ورصد 49 أخرى مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية، وطُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

وبينت البلدية، أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت، إضافةً إلى تفّعيل مبادرة “ممتثل”، مشددةً على أنها لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.