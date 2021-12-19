سعود الطبية: عملية قياس الخصر تعطي دلالة عن مدى صحة الإنسان

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطب الأسرة بأن عملية قياس الخصر هي عملية مهمة جدًا، إذ تعطي دلالة عن مدى صحة الإنسان، ويرتبط قياس الخصر بإصابة الإنسان بالأمراض في كثير من الأحيان وقياس الخصر المثالي يجب أن يكون أصغر من 101.6 سم لدى الرجال و 88.9 سم لدى النساء وعند تجاوز قياس الخصر لأي من هذه الأرقام فإنه يجب مراجعة الطبيب من أجل وضع خطة لخسارة الوزن، ولا يمكن الوصول إلى قياس الخصر المثالي بمجرد ممارسة التمارين الرياضية، بل يجب تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميًا من أجل خسارة بعض الكيلوغرامات وبالتالي الوصول إلى قياس الخصر المثالي.

وأوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة د.فيصل الهويدي بأن محيط الخصر الكبير يعد مؤشرًا خطرًا في ما يتعلق بصحة الإنسان، اذا أن زيادة محيط الخصر عن الحد الطبيعي تعني زيادة مستوى دهون البطن لدى الشخص، والذي يرتبط بأمراض السمنة بشكل أو بآخر مثل مرض السكري النوع الثاني وارتفاع نسبة الكولسترول ونسبة الدهون الثلاثية والإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وقال: لا بد من اتباع عدد من النصائح للحصول على خصر أصغر ومن أبرزها يجب الحرص على النوم ثمان ساعات يوميًا على الأقل وضبط ساعات النوم في مواعيد محددة من أجل الحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم إذ يؤثر ذلك على خسارة وزيادة الوزن بشكل كبير ويفضل إنهاء جميع الوجبات التي يتم تناولها خلال اليوم في الساعة السابعة مساءً كأقصى حد.

ولا يفضل تناول الطعام في ساعات متأخرة على الإطلاق كما ينصح بتناول الكربوهيدرات في وجبات الإفطار والغداء أيضًا وأداء التمارين الرياضية و الابتعاد عن القلق والتوتر طوال الوقت لأن ذلك يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول والذي يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن .