المريخ و #الزكاة و #المانجو.. تعرف على نتائج بحث #Google في عام 2021

يأتي الناس إلى محرك بحث Google من مختلف دول العالم بدافع استكشاف أمر ما أو للحصول على معلومة هامة. لهذا السبب، إنّ قوائم “عمليات البحث الأكثر رواجًا خلال العام 2021” تكشف لكم عن الأحداث والأشخاص والأسئلة التي استحوذت على فضول وتفكير عدد كبير من النّاس على مدار سنة 2021.

طرح الملايين من المتحدثين باللغة العربية عددًا كبيرًا من الأسئلة على محرك البحث. من الضروري جدًا بالنسبة لنا أن يتمكّن محرك بحث Google من فهم ما تبحثون عنه، لأنّ الإجابة الجيدة تعتمد على فهم دلالة السؤال المطروح. وعلى الرغم من أن محرك البحث هو أولّ منتج أطلقناه في Google، إلا أنه سيبقى أساسيًا وسنواصل باستمرار ابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجهنا وتطوير ما بنيناه في السابق.

شهدنا هذا العام تحسينات كبيرة في قدرتنا على فهم الأسئلة والاستفسارات المطروحة باللغة العربية بشكل أفضل اعتمادًا على تقنية جديدة أعلنّا عنها في شهر يونيو السابق، تسمّى النموذج الموحد متعدد المهام (Multitask Unified Model)، أو MUM؛ والتي كانت قفزة فارقة في الذكاء الاصطناعي ساعدت محرك بحث Google في تقديم نتائج دقيقة لأسئلة قد لا تكون واضحة وبسيطة. وكانت اللغة العربية إحدى اللغات الأولى التي تم تطبيق تقنية MUM على نتائجها، حيث ساعدت ملايين الأشخاص في العثور على إجابات لأسئلتهم مثل تلك المتعلقة باللقاحات.

بالنسبة إلى عمليات البحث الأكثر رواجًا لهذا العام، ستلاحظون مجموعة متنوعة مدرجة في القوائم أدناه تلخّص اهتمامات الكثير من الأشخاص. شهد هذا العام أيضًا عمليات بحث غير مسبوقة قد حققت أكبر شعبية في تاريخها على محرّك البحث.

في المملكة العربية السعودية، فقد سجّلت كلمة “الزكاة” أعلى مستوياتها على الإطلاق من حيث البحث على Google منذ عام 2011، وذلك مع اقتراب شهر رمضان ورغبة الناس في إيجاد طرق مختلفة لمساعدة مجتمعاتهم.

في مصر، انتشرت كلمة “مانجا” أكثر من أي وقت مضى في شهر أغسطس الماضي، بسبب تأثير موجة الحر السلبية على بعض محاصيل الفاكهة الشهيرة.

في الإمارات العربية المتحدة، نظر الناس إلى السماء عندما شقّت أول مهمة فضائية بقيادة عربية طريقها في مدار كوكب المريخ، دافعةً كلمة “المريخ” إلى قائمة أعلى الكلمات الشائعة.