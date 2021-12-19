السفارة_في_المالديف : اشتراط PCR سلبي خلال 72 ساعة.. وإقرار صحي قبل 48 ساعة من الوصول

كشفت السفارة السعودية في جمهورية المالديف اشتراطات الدخول إليها لغرض السياحة

مشيرة إلى أنها كالآتي:

1- نتيجة فحص PCR سلبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة إلى جمهورية المالديف (يستثنى منها من هو أصغر من سنة)

2- تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني https://imug.immigration.gov.mv/ethd خلال 48 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف

3- إظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف مع تذكرة السفر للعودة

ملاحظة:

علقت جمهورية المالديف الدخول إلى أراضيها للقادمين من (جنوب أفريقيا، بوتسوانا، نامبيا، زمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إستواتيني)، والمسافرين الذين وجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما أو عبروا من خلالها لأكثر من 12 ساعة

التأكد من الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى السعودية، لاشتراط بعض المرافق في المالديف للتحقق من ذلك من هم في سن 12 عاما فأكثر.

عند الإقامة في الجزر السكانية يجب التأكد من تعليمات الدخول والخروج منها، حيث تطلب السلطات عند المغادرة من تلك الجزر تقديم فحص PCR سلبي

التأكد من الخطوط الجوية الناقلة عند العودة إلى المملكة عما إذا يتطلب الأمر فحص PCR سلبي وأي متطلبات أخرى للسفر والصعود إلى الطائرة

عند التنقل بالطيران الداخلي والبحري (من وإلى المطار) ينبغي التأكد من الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة للصعود، حيث تطلب السلطات تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR.

عند ثبوت إصابة الشخص أثناء إقامته في جمهورية المالديف بفايروس كورونا سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقته الشخصية ووفقا للإجراءات المعمول بها في المالديف.

ولمعرفة المستجدات للمتطلبات عند السفر، يتم التواصل مع الخطوط الناقلة أو الرجوع لأنظمة الدخول لجمهورية المالديف المنشورة في البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة https://tourism.gov.mv ومصلحة الهجرة https://immigration.gov.mv