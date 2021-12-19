لرفضها إزالة محتوى محظور.. #فيسبوك تدفع غرامة 17 مليون روبل

قالت الهيئة الفدرالية لتنفيذ الأحكام القضائية في روسيا، إن شركة فيسبوك سددت 17 مليون روبل (حوالي 240 ألف دولار) كغرامة لرفضها إزالة محتوى محظور.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم تعد توجد حاليا، أية إجراءات تنفيذية لديها ضد شركة فيسبوك، وفقا لروسيا اليوم.

اعتبارا من فبراير الماضي، تقوم الوكالة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام “روس كوم نادزور”، بتحرير بروتوكولات إدارية بحق مواقع التواصل الاجتماعية وخدمات الماسنجر، التي ترفض إزالة المنشورات المخالفة للقوانين الروسية، وخاصة التي تدعو إلى المشاركة في فعاليات غير مصرح بها.