وظائف شاغرة في إمارة القصيم

أعلنت إمارة منطقة القصيم، اليوم الأحد، عن توفر “12” وظيفة شاغرة على عقود التشغيل والصيانة.

وجاءت الوظائف على النحو الآتي وهي مهندس إلكتروميكانيك عدد “1”، وفني تكييف عدد “3”، وفني كهربائي عدد “2”، ومساعد تكييف عدد “2”، ومساعد كهربائي عدد “1”، وفني سباك عدد “2”، وفني دهان عدد “1”.

ودعت إمارة المنطقة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyb7DfRcSkGK5_T1peasAfSfqqNw6VdAoSLJiE2-wS5URUZQU1FQRjM2TERQTUFUTTY2REM3Q1YzTi4u

وأوضحت الإمارة أن التقديم لهذه الوظائف الشاغرة سينتهي بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 17 / 5 / 1443 هجرية.