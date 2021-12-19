بمسافة 115 كيلو مترا.. تفاصيل جديدة في مشروع الربط بين السعودية والكويت

أعلن حسين الخياط، رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، أن “مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق”.

وأوضح الخياط، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أن “المسار الخليجي للمشروع سيكون من السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلو مترا”.

ولفت رئيس هيئة الطرق في الكويت إلى أنه “تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف”.

واختتم “الخياط”: “سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع، وتم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص”.