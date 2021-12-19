الرياض الأعلى.. ضبط 1792 مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ” كوفيد – 19″، (1792) مخالفة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 / 5 / 1443 هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (734) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (466)، ومنطقة مكة المكرمة (345)، تلتها منطقة الباحة (67)، ثم حائل بـ (57)، والشرقية بـ (53)، ومنطقة تبوك بـ (37)، ومنطقة الجوف بـ (24)، ومنطقة نجران بـ (5) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ (3) مخالفات، ومنطقة عسير بـ (1) مخالفة، ومنطقة جازان بـ (0)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.