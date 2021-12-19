بقيمة 55 مليون ريال.. أمير الحدود الشمالية يدشن مشروعات بمحافظة طريف غدا

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا، توقيع اتفاقيات تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وكل من مصنع إسمنت الشمالية، والمدينة الصناعية بوعد الشمال “مدن” وشركة إسمنت الجوف، وشركة معادن وعد الشمال.

كما يرعى سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مراسم توقيع اتفاقية تطوير “مركز حزم الجلاميد” بين كل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بعرعر.

وسيدشن سموه خلال جولته التفقدية لمحافظة طريف عددًا من مشروعات الأمانة والإسكان بقيمة ٥٥ مليون ريال.