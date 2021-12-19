تدشين أول مصنع من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج طبليات الكرتون المضلع بالجبيل

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، اليوم، مصنعًا متخصصًا في إنتاج طبليات الكرتون المضلع، وذلك بمنطقة الخدمات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية.

ويُعد المصنع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج وتصميم طبليات الكرتون المضلع الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل لإنتاج الطبليات الكرتونية الصديقة للبيئة التي يُمكن إعادة تدويرها بتكلفة منخفضة مقارنة بطبليات المصنعة من المواد الأخرى، واستخدامها آمن جدًا حيث لا يستخدم في تصنيعها أي مواد حادة.

وسيعمل المصنع على إنتاج مليوني طبليه في السنة، ويغطي جزءًا من احتياج مدينة الجبيل الصناعية والمدن المجاورة لها، وهناك خطة للتوسع للمدن الأخرى لتغطية احتياج السوق السعودي ومنطقة الخليج.

ويأتي تدشين هذا المصنع دعمًا للاستثمارات التي تتماشى مع مبادرة “السعودية الخضراء” كون المصنع يعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطبليات الخشبية والبلاستيكية وتقليل التكلفة على المصانع والشركات اللوجستية مما يجعلها أكثر تنافسية مع الشركات العالمية المنافسة.