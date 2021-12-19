انطلاق فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل

يناقش 16 ورقة علمية مقدمة من باحثين وأكاديميين

عقد نادي الإبل السعودي، صباح اليوم الأحد، مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، الذي يمتد 3 أيام تحت عنوان “اقتصاديات ودراسات الإبل” بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية ، والمنظمة الدولية للإبل.

وشارك في حضور المؤتمر ـ الفريد من نوعه ـ العديد من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا التراث العالمي، إذ يناقش المؤتمر 16 ورقة علمية مقدمة من باحثين وأكاديميين من تسعة دول، هي: (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة أستراليا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية باكستان).

وتنوعت مواضيع المؤتمر، حيث حمل عنوان الجلسة في اليوم الأول، عن اقتصاديات الإبل (منتجات المجتمعات البدوية الريفية)، ومن الأوراق العلمية المطروحة، ورقة بعنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمنتجات الألبان في ظل التغير المناخي العالمي) للأستاذ الدكتور الباكستاني رازق كاكار من باكستان، وورقة بعنوان (الفوائد الصحية لألبان الإبل) للدكتور سند السبيعي، وورقة بعنوان (الاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل) للأستاذ الدكتور السوداني محمد أوهاج، وأخيراً ورقة بعنوان (الاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل) لكرستينا آدمز من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش المؤتمر في يومه الثاني غداً، موضوع الدراسات والبحوث العلمية، إذ يبدأ بورقة علمية بعنوان (طريقة سهلة وعملية لجمع السائل المنوي في الإبل وحيدة السنام) للأستاذ الدكتور المصري نبيل منصور، تليها ورقة بعنوان (تقنيات متقدمة في المناظير في الإبل) للدكتور الألماني تركي الشواف، وورقة بعنوان (تغذية الإبل) للأستاذ الدكتور الأسترالي رفعت الجاسم، وورقة بعنوان (وراثة وتربية الإبل) للأستاذ الدكتور الهندي شرات جاندر مهتا، والأستاذ الدكتور الإيطالي إيلينا سياني، وورقة بعنوان (الإدارة التناسلية لقطعان الإبل) للدكتور الإيطالي ديفيد موناكو، وورقة بعنوان (تناسليات الإبل ونقل الأجنة في الإبل) للأستاذ الدكتور البريطاني جوليان لولو إسكدمور، وأخيراً ورقة بعنوان (فحص المنشطات في إبل السباق) للدكتور السوداني عبدالقادر محمد آدم.

وفي يومه الثالث، يناقش المؤتمر موضوع الموروث التاريخي عبر ورقة بعنوان (موروث طريقة حياة الملاك للإبل) للدكتور خالد التركي، وورقة بعنوان (استراتيجية تحقيق الريادة في تربية وإنتاج الإبل في المملكة العربية السعودية) للأستاذ الدكتور مرزوق العكنة، وورقة تعريفية بالجمعية السعودية لعلوم الإبل يقدمها رئيس الجمعية الدكتور محمد العتيبي، وورقة بعنوان (التنوع الثقافي لمجتمعات الإبل) للدكتور السوداني الفاتح أبو عاقلة من جمهورية السودان.

وتُعد الإبل موروثاً ثقافياً للعديد من الدول، وتتواجد بأعداد هائلة في العالم، ومن ضمن ذلك المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد الإبل فيها أكثر من مليون وثمان مائة ألف متناً.