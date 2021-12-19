إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب العنصرية

ألغيت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم بين فريقي دويسبورج وأوسنابروك، اليوم الأحد، بعدما وجه أحد المشجعين إساءة عنصرية للاعب بالفريق الضيف.

وأوقف الحكم نيكولاس وينتر المباراة في البداية بعدما ذكر أوسنابروك أن آرون أوبوكو تعرض لإهانة من الجماهير، وبعد ذلك تم إلغاء المباراة.

وقال مارتين هالترمان المتحدث الرسمي باسم دويسبورج لقناة “ماجينتا” التليفزيونية :” أوسنابروك- وهذا أكثر من مفهوم- لا يمكنه اللعب، الفتى في حالة ذهول، الفريق كله انتهى، بصراحة كلنا لدينا نفس هذا الشعور بعد هذه الواقعة التي لا يمكن تخيلها”.

وأضاف: “في هذه اللحظة، كلنا عاجزون عن الكلام”.