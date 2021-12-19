ما هي العقود مقابل الفروقات؟ إليك أهم المعلومات

العقود مقابل الفروقات حيث أنه يعد من الموضوعات التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة على مواقع الإنترنت المتنوعة، ويرغب الكثير من الإفراد في معرفة بعض المعلومات المتعلقة بتلك العقود، لذلك سوف نتناول في هذا المقال عدد من النقاط الخاصة بهذا الموضوع.

العقود مقابل الفروقات

يرمز لتلك العقود برمز CFD، وهو يتيح للمستثمرين القدرة على ممارسة المضاربة والتداول في سوق الأوراق المالية، مؤشرات السلع، الفوركس، والأسهم، ويتم ذلك بدون الحاجة إلى وجود ما يثبت امتلاك الأصول الأساسية.

يمكن تعريف عملية التداول مقابل الفروقات بأنها: عمليات الشراء والبيع التي ينتج عنها تحقق فروقات بين السعرين، وعندما تتم عملية التداول فهذا يعني موافقة المستثمر على إتمام عملية التداول عند سعر معين للأصل، ومن الممكن أن ينتج عن تلك العملية أما ربح أو خسارة، وهذا الأمر يتوقف على قدرة المستثمر على توقع احتمالات صحيحة.

مزايا العقود مقابل الفروقات

تتمتع تلك العقود بالكثير من المزايا التي تفرقها عن غيرها من العقود الأخرى، والتي من أهمها ما يلي:

لا تتضمن تلك العقود رسوم تداول، والمستثمر بها لا يكون عليه أي التزامات ولا يكتسب أي حقوق تخص الأداة المالية، كما أنه لا يمتلك الأصول الأساسية.

القدرة على بيع السلعة أو السهم بدون القيام بامتلاكها أو شرائها، وبدون أن يتحمل المستثمر أي تكاليف تمويلية.

تمتع تلك العقود بما يعرف في السوق المالي باسم الرافعة المالية، وهذا يعني أن العميل لا يحتاج إلى مبلغ عالي يمثل رأس المال الذي يبدأ به في فتح الصفقات الخاصة به، ويمكن تعريف الرافعة المالية بأنها سيف ذو حدين، لأنها من الممكن أن تزيد احتمال تكبد خسارة، أو تحقق مكاسب.

هامش الصيانة والهامش الأولي في تلك العقود يحملان نفس المعنى.

إمكانية الحصول على السعر الساري والخاص بالاداة المالية، وذلك في حالة القيام بعمليات شراء وبيع بكميات كبيرة، ويكون المستثمر لا يحتاج إلى الانتظار لوقت معين، نظرًا لأنها من العقود المستقبلية.

إمكانية القيام بإجراء عمليات التداول على أنواع مختلفة من الأدوات المالية في وقت واحد وعلى نفس منصة التداول.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشرات الاسهم

تتم عمليات التداول العقود مقابل الفروقات عن طريق فتح مركز على أداة من الأدوات المالية بسعر ما، ويسمى الفرق الذي يحدث ما بين سعر الافتتاح وسعر الاغلاق باسم عقد الفروقات.

ويتمثل سعر الأصل الأساسي في سعر عقد الفروقات سواء كان ذلك متعلقًا بعقد آجل أو أسهم ، وعندما يرتفع السعر الأساسي للأصل، فإنه سوف يحدث نفس الأمر الخاص بعقود الفوارق.

كما يتمثل الفرق الأساسي في عدم وجود رسوم خاصة بعمليات الصرف، كما أنه يوجد الكثير من العوامل المتعلقة بعملية الصرف ولا يمكن تجنبها أو التخلص منها.

حيث أنه يوجد اختلاف على كيفية تحديد السعر الخاص بمؤشرات الأسهم، نتيجة لاختلاف أنواع الأسهم، لأنه يوجد أسهم ملكية، أسهم عادية، وأسهم حصة عينية، والمؤشرات تحمل سعرين سعر الطلب، وسعر للعرض بناء على ما يتم تداوله، كما أنه يمكن للمستثمر أن يقوم بإجراء عملية التداول عبر الإنترنت.

فمثلًا إذا كان في الوقت الحالي يتم تداول مؤشر فوتسي 100 الأمريكي، وكان سعر التداول الخاص به هو 6320.50 دولار، وفي هذا الوقت تعرض آفاتريد سعر الشراء بقيمة 6332.00 دولار، وسعر البيع بقيمة 6319.50 دولار.

وفي هذا المثال يكون السعر الخاص بشراء عقد الفروقات واحد، ألا وهو 6322.00 دولار، وتعطي آفاتريد للمستثمرين رافعة مالية بمقدار 400:1، فبدلًا من الحاجة إلى استعمال 6322.00 دولار من شخص ما لشراء ذلك المؤشر الرئيسي وهو مؤشر فوتسي 100.

يمكنه أن يقوم بشراء هذا المؤشر بقيمة 300 دولار، ويعد الباقي رافعة مالية، لهذا عند استعمال 6322 دولار يمكن أن يتم شراء 20 عقد فروقات مقابل مؤشر فوتسي 100 الأمريكي بدلًا من شراء مؤشر واحد.

العقود مقابل الفروقات للعملات الرقمية المعنى والإيجابيات

تعني العقود مقابل الفروقات أن المتداول لا يمتلك الأصول الأساسية فعليًا. يتم تحديد العقود الآجلة بين شركة الوساطة والتاجر ويتم تسويتها في المدفوعات بعد إغلاق المركز.

على سبيل المثال ، يريد المتداول فتح مركز لزوج BTC / ETH عند 14.71 Ethereum. عندما يتحرك السعر إلى أعلى ، يغلق المتداول مركزه (لها) ويحصل على الفرق بين الأسعار الأولية والنهائية (على سبيل المثال ، 1.13 ETH).

بالنسبة للإيجابيات الأساسية لعقود الفروقات على العملات الرقمية ، يحدد المتداولون المزايا التالية:

عملية آمنة ومأمونة. يحتاج حاملو العملات الرقمية إلى فهم وجوب تخزين الأصول الرقمية في محافظ آمنة ؛ خلاف ذلك ، من المحتمل أن يتم سرقة الأموال من قبل مجرمي الإنترنت. تعني العقود مقابل الفروقات أن المتداول لا يمتلك أي أصول بنفسه (بنفسه) – يتم تخزين الأموال على منصة تداول مسؤولة عن أمنها.

الوصول إلى التداول بالهامش. تعد الاستثمارات في العملات الرقمية من خلال افضل العملات الرقمية للاستثمار وفرص التداول جيدة ولكن وضع الرافعة المالية يفتح فرصًا أكبر ، حيث قد يضاعف المتداولون مكاسبهم بشكل أساسي.

تزود شركات الوساطة بالعملات الرقمية المتداولين بشبكة واسعة من الأدوات الفنية والتحليلية.

تعتبر العقود مقابل الفروقات للعملات الرقمية ميزة تنافسية للوسيط ؛ في غضون ذلك ، يتوقع المتداولون مواجهة أدنى فروق أسعار وسرعة تنفيذ عالية للأوامر. السيولة شيء يجب أن تأخذه في الحسبان.

الخطوات التي يمكن من خلالها البدء في تداول عقود الفروقات

يمكن للمستثمر أن يقوم بالبدء في تشغيل واستثمار أمواله عن طريق استخدام تلك العقود.

فمثلًا إذا كان السعر الخاص بأوقية الذهب 1500 دولار، وكان المستثمر يتوقع أن هذا السعر سوف يرتفع بعد ذلك، ففي تلك الحالة يقوم المستثمر باتمام صفقة الشراء، وهنا يطلق على هذه العملية اسم صفقة طويلة.

ويتم فتح تلك الصفقة بقيمة يحددها المستثمر في بداية الأمر متوقعًا أرتفاع تلك القيمة بعد مرور مدة معينة، وتنتهي هذه الصفقة أما ببيع الأصل بسعر أعلى من السعر الذي سبق شرائه به، أو بإغلاق تلك الصفقة.

ففي هذا المثال قام المستثمر بفتح الصفقة عندما كان سعر شراء الذهب بقيمة 1500 دولار، فإذا قام بإتمام صفقة البيع عند سعر 1600 دولار، فهذا يعني أن المستثمر استطاع أن يحقق مكسب قيمته 100 دولار، وهي مقدار الفرق بين سعر الشراء والبيع.

ولكي يتمكن أي شخص أن يقوم ببدء التداول مقابل عقود الفروقات يجب عليه القيام بإجراء الخطوات القادمة:-

القيام بفتح حساب رسمي لإجراء عمليات التداول مع وسيط.

تحميل أو تنزيل منصة تداول عقود الفروقات المتعلقة بالوسيط الذي سوف يتم التعامل معه. تحديد أو اختيار الأصل الذي يريد المستثمر أن يقوم بعمليات التداول عليه. تحديد توقعات واحتمالات المستثمر، إي أنه عليه أن يتوقع إذا كان سعر الأصل سوف يرتفع أو ينخفض في المستقبل.

خاتمة

وفي نهاية هذا المقال نكون وضحنا لكم العقود مقابل الفروقات، مميزات تلك العقود، كيفية تداولها على مؤشرات الأسهم، الخطوات التي يمكن من خلالها البدء في تداول هذه العقود، حيث أنه يكون من حق المستثمر المالك لتلك العقود إجراء العديد من الصفقات في السوق المالي.