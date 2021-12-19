تأكد غياب لاعب #الهلال سالم الدوسري عن مواجهة #الرائد في كأس الملك

أعلن نادي الهلال إصابة سالم الدوسري بكدمة قوية في مشط القدم، وتأكد غيابه عن مواجهة الرائد غداً بـ كأس الملك 2021-2022.

غلب فريق الشباب على نظيره ضمك بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض،ضمن افتتاح مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وافتتح الشباب أهدافه في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب متعب سعد الحربي، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 57، بهدف للاعب كارلوس جونيور، وعزز كارلوس جونيور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 71، سجل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، الهدف الرابع للشباب في مرمى ضمك.

ودخل تركي العمار بديلا، ليسجل الهدف الخامس للشباب في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز شبابي (5 – 0).