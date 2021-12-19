“التنمية” و”الأسر الاقتصادية” يطلقان برنامج التأهيل المهني والحرفي في مدينة الرياض

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأسر الاقتصادية، برنامج التأهيل المهني الحرفي في مدينة الرياض لخلق (360) فرصة وظيفية (مؤهلين لسوق العمل)، وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين.

من جانبه، أكد الأستاذ توفيق المورقي المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج الممكّنة للأسر ذوي الدخل المحدود، والذي تعمل فيه جمعية الأسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأسر ثم تدريبهم حسب توجهاتهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية مساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف المورقي: يهدف البرنامج إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة￼ كأسر منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الأسر المنتجة، وزيادة نسب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأشار المورقي إلى أن هذا البرنامج

يرتكز على محاور رئيسة، ومنها: نشر ثقافة العمل الحر وتعزيزها، تيسير بنك التنمية للمشاريع الناشئة، بناء نموذج العمل التجاري للمشاريع الناشئة، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع الناشئة.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، أن برنامج التاهيل المهني والحرفي لديهم، يمتاز بوجود جلسات استشارية مهنية تساعد وتحدد المسار المهني والحرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية. لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من (12) مسارًا تدريبيًا تؤهل وتطوير المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، حيث ستكون هذه الدورات مجانية، ويحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وسيتم تمويل مشاريع المتدربين من قبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.