إنفاذاً لتوجيهات سامية: شحنة مساعدات سعودية تصل مطار الخرطوم صباح الاثنين

في اطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان يستقبل مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الاثنين شحنة مساعدات صحية وبيئية تبلغ أكثر من (٤٦) طن تشمل مولدات كهرباء ومضخات وطلمبات مياه والاف الناموسيات المشبعة وغيرها.

سيكون في استقبال الطائرة المقلة لهذه الشحنة وكيل وزارة الصحة المكلف ومدير الادارة العربية ومدير ادارة السلام في الخارجية السودانية ومسؤول العون الإنساني بالاضافة الي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والانشطة الانسانية.

وتاتي الشحنة إنفاذاً لتوجيهات سامية من قيادة المملكة بالوقوف دائما مع الشعب السوداني في كل الظروف والأوقات و تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.