سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس بجامعة طيبة

استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة سبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس للعام الاكاديمي ١٤٤٤هـ .

وتأتي أهمية البرامج الجديدة مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وكإحدى ثمار مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي ومتوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وتضم البرامج المستحدثة التي يتم إتاحتها مع مطلع العام الدراسي القادم للطلبة المستجدين من خريجي الثانوية العامة استكمالًا لمنجزات إستراتيجية الجامعة للتحول البرامجي الأكاديمي لخلق جيل منافس عالمياً يلبي احتياجات التنمية ، تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها والأمن السيبراني وهندسة الطاقة والهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات والتمريض المسرّع .