المسند يتوقع تشكل سحب ممطرة على هذه المناطق

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية سحباً ممطرة على عدة مناطق.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم والزلفي والوشم شمالي وسدير وحفرالباطن والخفجي والكويت .. هذا والله أعلم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل, وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة, في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان).