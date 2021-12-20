إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 273.85 مليوناً

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.85 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و648176.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وسجلت الهند 6563 إصابة بفيروس كورونا المسجد, و132 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,746,838 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 477,554 وفاة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين 809622 بعد تسجيل 16086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108352 بعد تسجيل 119 وفاة جديدة.

كما سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 100 ألف و 386 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4636 وفاة.

وسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1291467 إصابة، منها 9588 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28878 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1253001 حالة.