التعافي بـ #المملكة 98 %.. #الإحصاء_الخليجي: إعطاء قرابة 92 مليون جرعة #لقاح بدول التعاون

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,646,492 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,538,956 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,510,204 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,600 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.