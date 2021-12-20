ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.21 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الإثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مع استقرار الأصفر عالميا مستهل تداولات الأسبوع.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 217.38 ريال (57.97 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 190.21 ريال (50.72 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية إلى 163.03 ريال (43.48 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 126.80 ريال (33.81 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين ، ارتفاعا إلى نحو 6765 ريالا (1804 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الإثنين نحو 1521.66 ريال (405.78 دولار).

عالميا، يبدو سعر الذهب اليوم الإثنين، أكثر ثباتًا عند 1801 دولارات للأوقية، بعد أن كسر سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع انخفاض الأسهم.

وفي ختام جلسة الجمعة، تراجعت أسعار الذهب، بعد أن سجلت تحسنا في بداية الجلسة، إلا أن تحسن مؤشر الدولار، والتوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر، دعمت أسعار المعدن الأصفر هبوطا.

وأغلقت أسعار المعدن الأصفر على تراجع بنسبة 0.07% أو 1.24 دولارا إلى 1798.15 دولارا للأوقية (الأونصة).