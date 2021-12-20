في “الميركاتو” الشتوي.. برشلونة يتخلص من 5 لاعبين 

وضع المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، ماتيو أليماني، خطة للتخلص من العديد من اللاعبين، في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن إدارة برشلونة تدرك جيداً بأنه يجب التخلص من بعض اللاعبين أولاً، من أجل توفير سيولة مالية لضم صفقات جديدة.

وأضافت: برشلونة ينوي التخلص من الخماسي كوتينيو، أومتيتي، نيتو، ولوك دي يونغ، وسيرجينيو ديست، بعد خروجهم من حسابات تشافي هيرنانديز.

وتابعت: كوتينيو يملك العديد من العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها من نيوكاسل وإيفرتون، بجانب اهتمام إنتر ميلان الإيطالي.

أما أومتيتي فلديه أولوية وهي البقاء والاستمرار مع برشلونة، ولكن اللاعب لم يلبي توقعات تشافي، ليقرر بعدها خروجه من الفريق، ويملك حالياً عرضاً من نادي بنفيكا البرتغالي.

وبالنسبة للحارس نيتو أصبح غير قادر على تحمل الجلوس على مقاعد البدلاء ولعب دور الرجل الثاني للحارس الأساسي تيرشتيغن، ويبحث وكيله حالياً عن نقله للدوري الإنجليزي أو الإيطالي.

أما بالنسبة للهولندي لوك دي يونغ، يرغب برشلونة يف قطع إعارته مع إشبيلية، ونقله إلى فنربشخة التركي لمدة 6 أشهر، أو العودة للدوري الهولندي مع إيندهوفن، وفي النهاية ديست الذي سيتم الاستماع للعروض المقدمة له، لأنه ليس لاعباً ضرورياً عند تشافي.