مسؤول: إسرائيل لعبت دوراً في اغتيال سليماني

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لعبت دوراً في عملية اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت الهيئة الرسمية الإسرائيلية عن الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، تامير هايمان، إن فترة توليه هذا المنصب شهدت عمليتي تصفية هامّتين، قُتل في إحداها القائد الايراني قاسم سليماني، وفي الأخرى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا الذي تم اغتياله في نوفمبر 2019.

وأضاف : الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلة عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، وذلك في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا.