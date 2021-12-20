الأكبر من نوعها.. صفقة استئجار إبل بـ20 مليون لمدة يومين

عكست قيمة صفقة الاستئجار التي أبرمها مالك الإبل الكويتي دبوس الدبوس يوم أمس خلال مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته السادسة بشراء عشر فرديات من فئة الحمر بمبلغ 20 مليون ريال سعودي أهمية الاستثمار في عالم الإبل.

وكانت قيمة الصفقة المبرمبة والتي تعد الأكبر من نوعها ولمدة 48 ساعة تعادل قيمة شراء طائرة خاصة ما يعكس قوة الاستثمار في المجال.

وقال أحد طرفي الصفقة المؤجر عبدالله بن عودة : أن الاستثمار في عالم الإبل أمن نتيجة إشراف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على نادي الإبل واعتراف المنظمات الدولية بموروث الإبل ما شكل مناخا خصبا وبيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف : أحث رجال الاعمال على الدخول في المجال ومواكبة رؤية 2030 واتباع محاورها في التنوع الاستثماري والاقتصادي مؤكد أن ماحظي به من صفقة أبرمها يوم أمس يعد مبلغها الأكبر بتاريخ إيجار الإبل.

وبدوره قال عبدالله بن دبوس الدبوس أن صفقة الإيجار المبرمة تمت بهدف خطف جائزة الشداد ومن يبحث عن الفوز لا تثنه الصعاب.

مشيرا إلى أنه مشارك في فئات الفردي وبيرق المؤسس ونخبة النخبة لفئة الصفر.