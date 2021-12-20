السودان.. البرهان: تعيينات بعد 21 نوفمبر تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه و بين رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الكامل للدكتور عبد الله حمدوك حتى يضطلع بدوره وأكد رئيس مجلس السيادة الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

وترحم البرهان على شهداء القوات المسلحة وحيا الجنود المرابطين في كل بقاع السودان.

ودعا البرهان في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.

وقد حضر التنوير الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات.