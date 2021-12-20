باحثة استرالية تكشف أسباب انخفاض الكفاءة الإنجابية لدى الإبل

كشفت باحثة استرالية عن وجود ستة أسباب لانخفاض الكفاءة الإنجابية لدى الإبل، وذلك في ورقة علمية ألقتها صباح اليوم في مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل الذي ينظمه نادي الإبل تحت عنوان “اقتصاديات ودراسات الإبل” بالتعاون مع وزارة البيئة والزرعة والمياه في السعودية والمنظمة الدولية للإبل.

وذكرت البروفيسورة لولو سكدمور أن أسباب انخفاض الكفاءة الإنجابية لدى الإبل تعود إلى التأخر في عملية بدء البلوغ، وقصر مدة موسم التكاثر نسبيا، وطول فترة الحمل (13 شهرًا)، وطول المدة بسبب التَجَفُّر المرتبط بالرضاعة، وقلة وعدم المعرفة بالوقت الصحيح لدورة التزاوج، وعدم استخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب وبالتالي في أحسن الأحوال سوف نحصل عل عدد مولودان إثنان في كل ثلاث سنوات.

وأشارت الباحثة إلى أهمية تقنيات المساعدة على الإنجاب، منها (نقل الأجنة) لتساهم في إنتاج ذرية متعددة من التوليفات الجينية المرغوبة للأب والأم، مبينةً إمكانية تخزين الأجنة مجمدة، وبالتالي الحفاظ على الجينات الوراثية للحيوانات المتفوقة لسنوات عديدة، وأنه لا يزال من الممكن تربية الإبل التي تعاني من مشاكل التكوين الجزئي.

ويناقش المؤتمر الدولي الذي انطلق بالأمس ويمتد لثلاثة أيام ستة عشر ورقة علمية مقدمة من باحثين أكاديميين من تسعة دول، هي: (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة استراليا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية باكستان).