موناكو: التعامل السريع مع أمراض الإبل يضمن سلامتها

أوضح المتخصص في قطاع الإبل الدكتور الإيطالي ديفيد موناكو، على أن الإبل لا تشبه الإنسان في تحمل الأمراض، مشدداً على ضرورة التعامل السريع معها بالاستعانة بطبيب بيطري، حتى لا تتفاقم تلك الأعراض، وذلك خلال مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي للإبل، الذي يقام على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة.

وتخرج الدكتور والباحث الإيطالي موناكو عام 2008، وحصل على المؤهل الأكاديمي الوطني أستاذاً مشاركاً في وزارة التعليم والبحث العلمي الإيطالية، وأجرى العديد من الدراسات حول تكاثر الإبل العربية، إضافة إلى الخبرة السريرية البيطرية، وتكاثر الخيول والحمير والاغنام والابقار.

وقال موناكو في المحاضرة التي ألقاها اليوم (الأحد)، ضمن مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل، إن منظمة الزراعة العالمية تركز على أهمية تكاثر الحيوانات، لتأمين الغذاء للعالم، وتشدد على أهمية المحافظة على سلامة الذكور والإناث لضمان عمليات التناسل الطبيعي في الحيوانات.

وأضاف: “علينا أن نرفع من مستوى الأنساب في الإبل، وهذا يتطلب دراسة موسمية للتناسب في الإبل، وتوفير كل ما هو مطلوب لتعزيز هذا التناسل، في بعض الدول الإفريقية على سبيل المثال، هناك مشكلات تخص التناسل بين الإبل، مثل إسقاط إناث الإبل أثناء الحمل، و90 في المائة من هؤلاء لا يلجأون إلى الاستفادة من طبيب بيطري، ولم يستفيدوا من الخدمات العلاجية المتاحة، ويحاولون إيجاد حلول لهذه المشكلات بأنفسهم، وبالتالي تكون الخسائر فادحة”.

وزاد: “الملاحظ أن الموسم السابق تحديداً، ظهرت مشكلات الإجهاض لدى إناث الإبل، وفي السعودية لم ألحظ الكثير من هذه المشكلات الخاصة بتناسل الإبل”.

وأكمل الدكتور موناكو: “البيانات الحديثة عن الإبل هنا في المملكة تم جمعها في الطائف عام 2012، وتشير إلى أن أكثر من ألف ناقة كانت تعاني من الإسهال، و10 في المائة منها ماتت بسبب هذه المشكلة، وهي نسبة عالية، ما يدعونا إلى متابعة الإبل وصحتها وطبيعة الأمراض التي تصيبها، وهذا الأمر يتطلب بشكل عاجل تسجيل البيانات، التي تمكننا من الوصول إلى نظام غذائي وصحي مناسب للإبل، والسكن المناسب، ومن الممكن أن نثير اهتمام الباحثين والعلماء عبر هذه البيانات، وندفعهم إلى إيجاد علاج مناسب لأي مشكلة تطرأ على السطح، وبخاصة أي مشكلات تخص عملية التناسل عند الحيوان، وخصوبته، وعلى سبيل المثال، تعرض الإبل للشمس، يؤثر على درجة الخصوبة لديها”.

وأشار الباحث الإيطالي، إلى أنه من المهم معرفة الموسم المناسب لتكاثر الإبل، وصفات عينات الحيوانات المنوية من الإبل، لإتمام عملية التناسل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب التأكد من صحة الحيوان، حتى لا تنتقل الأمراض من الذكور إلى الإناث أو العكس.