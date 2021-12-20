الهلال يفوز على الرائد ويتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين #الهلال_الرايد

حقق فريق الهلال الفوز على حساب فريق الرائد (2 – 0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستطاع الهلال سريعًا من التقدم في النتيجة، بهدفٍ أول عن طريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة 6، قبل أن يضيف الهدف الثاني زميله البيروفي كاريلو في الدقيقة 76، ليحسم الهلال بهذا الفوز تأهله لدور الـ 8 من المسابقة.